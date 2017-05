Reprezentanţii României la Eurovision, în drum spre Kiev. Cum va fi show-ul de pe scenă

Click! a aflat că textiera piesei, Alexa Niculae, nu va pleca odată cu această delegaţie, ci pe 5 mai. La Kiev, reprezentanții României participa la mai multe concerte promoţionale şi la diverse evenimente cu covor roşu și toalete de gală.

Piesa interpretată de Ilinca și de Alex Florea se află deja în primele 10 la pariuri şi are şanse să ocupe unul din primele locuri în clasamentul final. Autoarea versurilor melodiei care ne va reprezenta la Eurovision anul acesta este fosta concurentă Megastar de acum 10 ani. Alexa Niculae (31 de ani) lucrează la “Cronica Cârcotaşilor”.

“O să stau 9 zile acolo, pe 11 mai e semifinala, vom avea numărul 6 în concurs, iar pe 13 mai finala. Am mai participat la Eurovision, prima oară în 2009, cu Play &Winn, apoi cu Cornel Ilie de la Vunk. Apoi, în următorul an am colaborat cu Mihai Alexandru şi am continuat colaborarea pentru diverşi artişti. Am cântat cu Aurelian Temişan, iar anul trecut cu un artist din Turcia. Pentru acest show s-a pregătit un concept de show, frumos şi pozitiv, însă nu pot spune mai multe despre acest lucru. Pe Alex şi Ilinca îi ştiam de la concursurile muzicale la care au participat. Pe Ilinca nici nu puteai să nu o remarci. Ea e una din puţinele din ţară care poate cânta aşa. Apoi am căutat pentru partea masculină şi aşa l-am găsit pe Alex, care a fost la «X Factor» şi la «Vocea României» . Mihai a facut tema piesei şi mi-a dat să fac versurile. Am ascultat mult yodeling şi am văzut multe filme cu yodeling-uri, gen «Sunetul muzicii». Am terminat-o şi cineva s-a gândit să o înscriem”, ne-a povestit Alexa Niculae.