Surpriza primăverii: Cabral prezintă «Dansez pentru tine» de la PRO TV!

Ce-i al lui e-al lui! Nimeni nu-i poate contesta lui Cabral (39 de ani) carisma şi talentul, aşa că şefilor din PRO TV le-a fost uşor să-i pună în cârcă încă o misiune. “Ce spun românii?”, show-ul pe care mulatrul de doi metri îl prezintă de luni până vineri, de la ora 18.00, este floare la ureche pe lângă noua provocare. Cabral Neculai Ibacka, căci aşa îl cheamă în buletin, a fost ales să prezinte noul show de dans, care se coace la PRO TV, şi despre care Click! v-a anunţat, în exclusivitate.

Producţia are la bază formatul internaţional „Dancing with the stars”, care acum e în desfăşurare în peste 49 de ţări, printre care Argentina, Australia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Suedia sau Statele Unite ale Americii. În ring vor fi vedete, pe masă va fi un cec cu un premiu colosal, iar la masa juraţilor vor fi specialişti gata să taie şi să spânzure.

Cabral nu va prezenta singur, ci alături de o vedetă feminină extrem de populară, aşa că noul cuplu are mari şanse să îl depăşească în notorietate pe cel format din Iulia Vântur şi Ştefan Bănică, la “Dansez pentru tine”.

Pe lângă cele două emisiuni de la PRO TV, pe Cabral îl mai puteţi vedea şi în reluare, pe Acasă TV, în serialul “Moştenirea”, dar şi în calupurile publicitare de pe toate posturile TV. Alături de soţia Andreea Ibacka, mulatrul promovează un lanţ de supermarketuri, iar alături de solistul Puya, o celebră marcă de chipsuri.

Să nu uităm că tot spontanul Cabral a prezentat, alături de Mihai Bobonete, reality-show-ul-fenomen “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, difuzat în 2015 la PRO TV şi filmat în jungla din Africa de Sud. Click! a mai aflat că noul show de dans, care va debuta în această primăvară, la PRO TV, se va filma la Buftea, în fostele studiouri de la „Dansez pentru tine”, deţinute acum de omul de afaceri Bobby Păunescu.

Televiziunile s-au bătut în show-uri de dans

Zoom “Dansez pentru tine” (PRO TV)

Momentan, nimic nu a reuşit să întreacă sau să egaleze succesul emisiunii “Dansez pentru tine”, care a fost difuzată la PRO TV în perioada 2006-2013, timp de 14 sezoane. Primii prezentatori ai acestei emisiuni au fost Olivia Steer şi Ştefan Bănică, iar din sezonul al treilea, solistului i s-a alăturat Iulia Vântur.

La fiecare ediţie se uitau în medie 1,5 milioane de români. Şi Antena 1 a încercat să lanseze două emisiuni de dans. Prima s-a numit “România dansează” şi a fost lansată în martie 2013, fiind prezentată de George şi Andreea Bălan.

Zoom “Dansează printre stele” (Antena 1)

Cea de-a doua a început în octombrie 2014, s-a numit “Dansează printre stele” şi a fost prezentată de Horia Brenciu, Lili Sandu şi Victor Slav. Show-ul s-a încheiat după doar 8 săptămâni.